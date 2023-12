Reggio Calabria | scossa di terremo di magnitudo 3 6 con epicentro vicino a Samo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Unadito con unadi 3.6 è stata registrata nel Reggino alle 7.49 di questa mattina. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avutoa tre chilometri a sud del comune di, a una profondità di 13.9 chilometri. Nel piccolo paese, dove non sono stati segnalati danni a persone o cose, su decisione del Comune, oggi le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. “Lasi è sentita in maniera abbastanza forte. La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura” ha raccontato Paolo Pulitanò, il sindaco di. Il primo cittadino ha spiegato che “la situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni”. Per precauzione però, fa sapere, ...