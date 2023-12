Reggio Calabria | scossa di magnitudo 3 6 in provincia

Leggi su zon

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Una fortedi terremoto. Questa mattina, indi, l’INGV ha registrato dei movimenti del terreno, di3.6, alle 7.49. L’epicentro è stato segnalato 1.3 chilometri a sud di Samo e ad una profondità di 13.9 chilometri. Il sisma è stato avvertito in tutta lae fino a Messina. Al momento non si hanno notizie di danni a cose e persone. Tra tutta la popolazione, naturalmente, si sono suscitati degli attimi di paura, come confermato a più riprese dai messaggi arrivati dagli utenti del posto sui social network. “Sentito, una bella botta al letto“, ha scritto un cittadino su X, ex Twitter. “L’ho sentito perfettamente. Ero a letto e l’ho sentito traballare.”, è il messaggio di un altro utente su Facebook. Insomma, delle vere e proprie ...