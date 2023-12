Reggio Calabria | forte scossa | tanta paura

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Oggi, alle 07:49, una potentedi terremoto ha colpito la provincia di, con epicentro segnalato a 13 chilometri a sud di Samo. L’Ingv ha registrato una magnitudo di 3.6, mentre la profondità del sisma è stata di 13.9 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in tutta la provincia e persino a Messina. Fortunatamente, al momento, non sono state riportate notizie di danni a cose e persone. Tuttavia, lasi è diffusa tra la popolazione, come testimoniano i messaggi sui social network. Un cittadino su Twitter ha scritto: “Sentito, una bella botta al letto”, mentre un altro su Facebook ha condiviso: “L’ho sentito perfettamente. Ero a letto e l’ho sentito traballare”. Non è la prima volta che la zona è statadalla forza tellurica, poiché già nella notte scorsa, alle ...