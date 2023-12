Regalo di Messi a Nadal | maglietta dei Mondiali autografata da esporre al museo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Da vero amante dello sport, Rafanel corso degli anni ha creato undove sono conservati diversi cimeli sportivi. Nelle scorse ore è arrivato un nuovo pezzo da aggiungere alla collezione, firmato Lionel. Nonostante sia tifoso del Real Madrid, il tennista maiorchino non ha mai nascosto la sua stima per il fuoriclasse argentino, e così la Pulga ha deciso di regalare al quattordici volte campione del Roland Garros una delle maglie indossate durante il Mondiale vinto in Qatar un anno fa, con tanto di autografo e dedica. “Per Rafa, con tutto il mio affetto e la mia ammirazione“, si legge sulla divisa albiceleste nel post pubblicato dal profilo ufficiale delsu Instagram. Il cimelio si andrà così ad aggiungere ad altri pezzi preziosi come le scarpe di Cristiano Ronaldo, le scarpe di Usain Bolt e la ...