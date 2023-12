Red One | il film con Chris Evans e Dwayne Johnson sarà distribuito nei cinema

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Amazon MGM Studios e Seven Bucks hanno annunciato che Red One, l'action movie natalizio con, arriverà neidi tutto il mondo. Red One, ilnatalizio ricco d'azione con starneiprima del debutto in streaming. Amazon MGM Studios e Seven Bucks hanno infatti annunciato che il progetto arriverà nelle sale di tutto il mondo il 15 novembre 2024. Un debutto nelle sale Come accaduto con altri progetti, Red One resterà brevemente neiper poi approdare sulla piattaforma di streaming Prime Video. Ildovrà quindi scontrarsi ai box office con ...