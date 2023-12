Real Madrid | Ancelotti | “Vogliamo battere l’Alaves e finire bene l’anno Futuro? Se ci saranno novità le dirò”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Carloè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Alavés, valida per la 18^ giornata di Liga 2023/2024: “Spero di continuare il buon momento delle ultime partite, ottenere i tre punti equest’anno“. Sull’infortunio di Alaba, invece: “La rottura del crociato è imprevedibile, qualcosa che non può essere controllato. Rinforzi a gennaio? Abbiamo parlato con la società, valuteremo nei prossimi giorni. Abbiamo tempo perché il mercato finisce il 31 e dobbiamo cercare la migliore soluzione possibile. In questo momento non abbiamo fretta. Non è il momento di fare nomi“.ha poi parlato dei singoli: “A Tchouaméni non piace giocare da difensore centrale, così come a Camavinga non piace giocare da esterno. Tuttavia è convinto che in caso di emergenza giocherà in quel ruolo. ...