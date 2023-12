Re Carlo III ha invitato troppi ospiti per Natale | “Cuochi e domestici sono furibondi con lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Per i festeggiamenti di2023 ReIII ha pensato in grande, forse anche troppo. Se lo scorso anno la famiglia reale aveva optato per una celebrazione in sordina a causa della morte della Regina Elisabetta, quest’anno il ricevimento ha registrato il ‘tutto esaurito’ nella corte di Sandringham. Il ‘numero uno d’Inghilterra’ non ha risparmiato inviti: presenti saranno i due figli di Camilla, le rispettive famiglie e i nipoti. Si stima che a presenziare saranno circa in 50; un numero decisamente elevato se paragonato alla media di 30 persone registrata negli anni passati. Il gran numero diha spazientito non poco ie il personale che si occupa della cucina, del catering e del servizio delle portate. Tanto che hanno dovuto riorganizzarsi. Allo chef Mari Flanagan e al suo team serviranno molte più ...