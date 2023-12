Rdc | percepivano sussidio indebitamente | 73 denunciati in controlli Gdf Pordenone

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), 20 dic. (Adnkronos) - La guardia di finanza diha denunciato all'autorità giudiziaria 73 stranieri perché, secondo quanto gli viene contestato, per percepire il reddito di cittadinanza, hanno falsamente dichiarato di possedere un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. L'ammontare dei contributi pubblici erogati ai 73 non aventi titolo, è pari a 433mila euro. Dalle indagini è emerso che 73 stranieri, che ne avevano autocertificato il possesso del titolo di soggiornanti di lungo periodo, erano in realtà privi dello specifico permesso di soggiorno. All'immediata denuncia alla procura della Repubblica è conseguita l'attivazione dell'Inps che ha revocato il contributo a quelli che lo stavano ancora percependo e ha avviato l'iter per il recupero delle somme già erogate. Nei confronti di tutti i 73 indebiti percettori è ...