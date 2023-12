Rapina al centro scommesse Goldbet | 27enne scarcerato 

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato scarcerato Mario Orrei, 27 anni, di Benevento accusato diimpropria. L’uomo, infatti, intorno alle 19 di martedì 5 dicembre, aveva fatto irruzione nell’agenzia di‘ in via Nuovo Calore. Il, dopo aver minacciato e strattonato una commessa, aveva portato via circa 75 euro dalle casse. Gli agenti della Volante, intervenuti sul posto, avevano bloccato l’uomo, a poca distanza dall’attività commerciale e lo avevano condotto presso la Casa Circondariale di Capodimonte. Questo pomeriggio la decisione del Riesame che ha scarcerato l’uomo, accogliendo le richieste della difesa, avvocato Fabio Ficedolo, facendo riqualificare il reato daa furto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

