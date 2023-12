Ranking ATP | in che posizione gli italiani iniziano il 2024? La classifica per la nuova stagione | da Sinner a Berrettini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sta ormai per incominciare unatennistica ed è delineato ilATP in vista delle prime partite del. In chesi trovano glinellamondiale? Jannikoccupa il quarto posto con 6.490 punti all’attivo. L’altoatesino ha vinto il Masters 1000 di Toronto, l’ATP 500 di Vienna e l’ATP 500 di Pechino, ha raggiunto le semifinali a Wimbledon, ha disputato la finale alle ATP Finals e ha trascinato l’Italia verso la conquista della Coppa Davis. Il 22enne ora è soltanto alle spalle del serbo Novak Djokovic (11.245), dello spagnolo Carlos Alcaraz (8.855) e del russo Daniil Medvedev (7.600). Lorenzo Musetti inizierà l’annata agonistica al 27mo posto. L’azzurro ha faticato dopo gli US Open, ma non bisogna ...