RaiPlay e RaiPlay Sound | tutte le esclusive della piattaforma disponibili durante le festività

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “ALMENO CREDO” Dal 20 dicembre suil nuovo podcast di Errico Buonanno con Carlo De Ruggieri, prodotto da Oram Tratte dal libro “L’eternità stanca”, le 10 puntate esplorano le avventure di Carlo che, alle prese con una crisi esistenziale e alla ricerca di una verità per lui possibile, scopre gli ambienti religiosi più sconosciuti e incredibili che si nascondono nella Roma di oggi “LE GRANDI COMMEDIE DI FRANK CAPRA” Dal 23 dicembre in esclusiva suuna collezione di classici intramontabili Il Natale in compagnia dei film memorabili, capolavori del cinema d’autore, di uno dei registi più importanti dell’epoca d’oro di Hollywood Leggi anche –> La Sad in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano AUTODISTRUTTIVO CONTINUA IL CALENDARIO DELL’AVVENTO TARGATO ...