Rai | via al piano immobiliare | sarà ristrutturata anche la sede di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Per “portare la Rai nel futuro” ci sono “ile l’accordo quadro per la nuovadi Milano, oltre alla dismissione delle sedi non piu’ funzionali e lo sviluppo di Roma e delle sedi regionali”. Lo ha detto l’Ad Rai, Roberto Sergio, in Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. “Gli obiettivi che stiamo perseguendo sono lo sviluppo sostenibile e la riduzione del footprint, l’efficientamento, la digitalizzazione, la rifunzionalizzazione, il benessere dei lavoratori e la riduzione del fabbisogno finanziario – ha spiegato -. L’accordo con Fondazione fiera Milano, che e’ un ente senza scopo di lucro, risolve la questione dell’inadeguatezza degli insediamenti presenti a Milano, consentendo di accentrare in unico polo produttivo tutte le attivita’ ...