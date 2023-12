Ragazza incinta uccisa Fermato il presunto assassino Lei lo aveva denunciato per stalking

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) AGI - Una giovane donna di 26 anni, mamma di un bimbo di 4 edel suo secondo figlio, è stataa coltellate sulla soglia di casa sua nel Trevigiano. La, Vanessa Ballan, che viveva in una frazione del comune di Riese Pio X, è stata trovata esanime dal suo compagno, che al momento dell'omicidio, da quanto trapela, non era in casa. La giovane viveva nella villetta a schiera con il compagno che l'ha trovata priva di sensi e ha chiamato i soccorsi, per poi, in stato di choc, essere portato in caserma dai Carabinieri dove è stato sentito. Non è stata ancora trovata l'arma del delitto. È statonella tarda serata di martedì, non lontano dalla sua abitazione, Fandaj Bujar, il 41enne di origine kosovara ricercato per l'omicidio. L'uomo è statodai Carabinieri che ...