Quando la ricchezza diventa maledizione

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La classifica annuale dei guadagni dei top manager ispira pensieri che sono tutto fuorché natalizi. Mike Manley, chi era costui? Se non lo conoscete, prendete nota: è di sicuro un «uomo d’oro». Infatti è riuscito a guadagnare in un anno la bellezza di 51.180.000 euro. Proprio così: 51 milioni e 180 mila euro. Ciò significa 140.129 euro per ogni giorno che il buon Dio ha mandato sulla Terra, sabato, domenica, Natale e Ferragosto compresi. Ciò significa 5.842 euro l’ora. All’incirca 700 volte più di quel salario minimo di 9 euro che da molti viene ritenuto insostenibile. Così va il mondo: 9 euro l’ora per molti lavoratori sono un sogno irraggiungibile. 5.842 euro l’ora sono invece una realtà per il buon Mike. Al quale, pertanto, basterebbe lavorare cinque o sei ore per guadagnare ciò che un operaio incassa in un anno in fonderia. Mike Manley guida la classifica appena stilata dal Sole 24 ...