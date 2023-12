Qualiano | rifiuti sotto il murales di Maradona al Campo sportivo

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Una nuova segnalazione mette al corrente dell’ennesimo scarico di, questa voltaildialdiEccone un altro:abbandonatiildialdi. Ormai non c’è limite a nulla da fare, la città sta diventando il “Paese della Cuccagna” ognuno fa ciò che vuole. Approfittando del buio che in via Falcone abbiamo denunciato più volte insieme a cittadini e consiglieri comunali, qualcuno ha depositato indisturbato i. Si confida nella videosorveglianza per rintracciare i responsabili. Il sindaco che vede “haters” ovunque e che si ...