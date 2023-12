PSG-Metz | Ligue 1 | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) PSG-è una partita valida per la diciassettesima giornata di1 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche,, tv e. Ultima partita del 2023 per un Psg che si è già laureato campione d’inverno con un turno d’anticipo. Manca infatti soltanto una giornata alla fine del girone d’andata: l’inattesa sconfitta del Nizza in casa del Le Havre sabato scorso ha permesso ai parigini, a +5 sugli uomini di Francesco Farioli, di arrivare al giro di boa davanti a tutti. Sì, nonostante Mbappé compagni non siano andati al di là di un pareggio nella trasferta di Lille (1-1). Mbappé festeggiato dai compagni – IlVeggente.it (Ansa)Dopo essere passata in vantaggio a metà secondo tempo grazie ad un rigore trasformato da Mbappé, la squadra di Luis Enrique si è fatta riacciuffare in ...