Promoter Farmacia_CORCIANO

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) SETTORE: Estetica e benessereAZIENDA: Adecco Italia SpaDATA ANNUNCIO: 26/11/2023SEDE DI LAVORO: Perugia Hai passione per la dermocosmesi? Hai già maturato un’esperienza comenel settore beauty? Adecco Outsourcing Italia Spa ricerca, per azienda cliente leader nel settore Beauty, un*zona CORCIANO. FIGURA RICERCATA E CONTESTOLa risorsa selezionata dovrà svolgere alcune giornate di attività promozionali presso farmacie del territorio assegnato. In particolar modo le attività saranno:• Implementazione del sell out di prodotti dermocosmetici sul canale GDO/GDS• Descrizione alla clientela dei prodotti REQUISITI• Passione per il mondo skincare e beauty• Esperienza minima come/Hostess TIPOLOGIA CONTRATTUALE E LUOGO DI LAVORO• Assunzione con Contratto a Chiamata a tempo determinato con possibilità di proroghe• CCNL ...