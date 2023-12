“Prometto di sculacciarti ogni volta che posso” | cala il gelo alle nozze per le dichiarazioni choc dello sposo La sposa reagisce così – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il momento più atteso del matrimonio è quello dell’ufficializzazione dell’amore sull’altare. Oltre al fatidico ‘Sì, lo voglio’, è bene che la coppia si scambi delle promesse che s’impegnerà a mantenere nel tempo. E’ diventata virale su TikTok la celebrazione di Cody e Kaitlin, con loche ha lasciato di stucco tutti i presenti. Capiamo cos’è successo. Il filmato realizzato, che ha raggiunto 10 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana, aveva tutta l’intenzione d’immortalare un momento indimenticabile, che però si è trasformato in un incubo per lae non solo. Al momento di pronunciare i voti nuziali, il marito si è lasciato trasportare dalla leggerezza, affermando: “diche” e aggiungendo di non avere “altro da ...