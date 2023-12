Profili richiesti dal mondo del lavoro

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) . Il direttore di Experis Salvatore Basile: «Temi fondamentali IA, green data center e green IT» Il green? Una chiave strategica per il futuro, anche in ambito tecnologico: la convergenza tra le competenze IT e la sostenibilità ambientale è un trend sempre più evidente ed emerge con forza anche dalla quarta edizione di Tech Cities, studio promosso da Experis (Manpower Group) suitecnologici piùnel nostro Paese. Oggi le aziende cercano non solo professionisti altamente qualificati nel campo dell’IT, ma anche persone che possiedano competenze green avanzate, in unin cui l’intelligenza artificiale e le competenze tecnologiche sono sempre più chiamate a essere al servizio della sostenibilità ambientale. Il report, rilasciato a novembre 2023, restituisce un’efficace fotografia del comparto, attualmente ...