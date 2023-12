Presepe obbligatorio nelle scuole | l' ultima crociata di Fratelli d' Italia

In un contesto politico sempre più acceso, emerge una questione che tocca i nervi della tradizione e dell'identità culturale italiana: la proposta ... (orizzontescuola)

Il Presepe a scuola dovrà essere obbligatorio . È questa la proposta di Fratelli d’Italia che ha già dato il via alle polemiche. Il partito della ... (thesocialpost)

Presepe obbligatorio e stangato chi disprezza il Natale : orgoglio-FdI - la legge "spazza-Festa d'inverno"

Nel nome della tradizione cristiana: sì al Santo Natale, no alla "Festa d'inverno". E non solo: per i presidi che acconsentono alla rimozione del ... (liberoquotidiano)