"Sarebbe sufficiente prendere in considerazione quanto espresso da Papa Francesco: esso è 'un Vangelo vivo, un Vangelo domestico'. Ecco, in questo ... (orizzontescuola)

Ecco come punire Chiara Ferragni , salvate il Natale e i migranti : quindi, oggi...

- Il Natale è una cosa seria, così come il. E chi pensa di sostituire questa nostra ... Ma l'asinello e il pastorello non si possono tutelare o imporre per legge a, come vorrebbe fare ...

Presepe a scuola: proposta di legge di FdI per imporlo. Sanzioni ai dirigenti

Dal mondo della scuola piovono i ‘no’: per Antonello Giannelli che ... Non capisco le polemiche, non vogliamo imporre il presepe ma chiediamo che la possibilità di farlo non sia vietata”, insiste.

Presepe a scuola: la proposta di Fdi, insorgono presidi e opposizione: “Obbligatorio è fuori luogo”

La proposta di legge della senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni per "salvaguardare" il presepe a scuola, critiche dall'opposizione ...