Premio nazionale “Nati per Leggere” | selezionata anche la bibliotecha comunale di Castelforte

Una standing ovation per Filippo Volandri , capitano di Coppa Davis che a distanza di 47 anni ha riportato con i suoi azzurri l’insalatiera in ... (secoloditalia)

Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR : il bando per i giovani dai 16 ai 30 anni

Al via il 15° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, pubblicato on line il bando per partecipare al Premio che invita i giovani tra i ... (movieplayer)