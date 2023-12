Premier Padel al femminile | che anno sarà il 2024?

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Spenti i riflettori sulla pista del Palau Sant Jordi di Barcellona, ilvolta pagina. Si chiude definitivamente un’era, quella del WorldTour. Si spalanca il portone dellache dovrebbe portare lo sport del momento a diventare disciplina olimpica forse già a Brisbane nel 2023. Il nuovo calendarioLo scorso martedì è uscito il calendario della stagioneche contempla 25 tornei tra Major, P1 e P2 e vede l’Italia aggiungere una data nella città di Genova. A questi appuntamenti si dovrà inserire quello dei Mondiali, al momento ancora non collocati. Si è parlato tanto delle coppie maschili, da una ipotetica separazione tra Lebron e Galan, poi rientrata, a quella reale tra Paquito Navarro e Fede Chingotto. Ma tra le donne? Ancora insieme ...

Prenderà il via a Riyadh , il 26 febbraio 2024, la nuova stagione di Premier Padel , circuito professionistico lanciato nel 2022 e che per la prima ... (sportface)

Genova Capitale europea dello Sport 2024: gli eventi

Il Comitato regionale ligure della Fitp porterà a Genova anche ilP2 (15 - 21 luglio) con i più grandi campioni della pala. In fase di definizione anche un Torneo internazionale di ...

Premier Padel, ecco il calendario per il 2024: 25 tornei, tre in Italia. Tutte le date e gli eventi

E’ stato infatti diramato il calendario del Premier Padel per il 2024: 25 tornei in giro per il mondo con l’Italia grande protagonista con tre tappe a Roma, Genova e Milano.

GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2024, C'E' ANCHE TANTO CICLISMO IN PROGRAMMA

Il Comitato regionale ligure della Fitp porterà a Genova anche il Premier Padel P2 (15-21 luglio) con i più grandi campioni della pala. In fase di definizione anche un Torneo internazionale di Tennis ...