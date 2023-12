Pramac | il proprietario | «Marquez? Preferisco investire su Martin | che vale quanto lui se non di più»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Paolo Campinoti,di, ha rilasciato delle dichiarazioni a Paddock Tv dove ha parlato dell’arrivo dinella famiglia Ducati e ha rivelato che da parte sua e del suo team c’è stata l’intenzione di fargli firmare un contratto con loro. «Márquez è ancora uno dei piloti più forti, se non il più forte che esista. A me interessava prenderlo, Ducati ci ha detto di sì, ma solo se con contratto biennale» «A noi era stato detto che era possibile prenderesolo per due anni, ma poi Gresini l’ha preso per solo un anno» «Noi comunque per un solo anno non l’avremmo preso perché Marc è un campione anche a livello commerciale e dunque un’operazione del genere per solo una stagione avrebbe poco senso secondo me» «Se dovessi fare un investimento economico, e lo dico pubblicamente, lo farei per Jorge ...