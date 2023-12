Portiere in campo per 27 partite | ma ha il legamento crociato rotto

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Kjell Scherpen dello Sturm Graz adesso dovrà fermarsi per un infortunio grave al ginocchio dopo aver giocato tante sfide Ha subito uno degli infortuni più pesanti in assoluto, ma lui continua a giocarsi su perché non sente dolore. È la storia di Kjell Scherpen che arriva direttamente dall’Austria. Il, infatti, in estate è stato ingaggiato dallo Sturm Graz, che l’ha prelevato dal Brighton di De Zerbi. In questa stagione ha giocato tutte lenonostante abbia un grave infortunio a una gamba. Scherpen con la maglia dello Sturm Graz (Ansa) – Notizie.comProprio in estate, l’olandese si èildel ginocchio sinistro, ma la cosa non gli ha procurato fastidio: attualmente è a quota 27 presenze ufficiali nella Bundesliga austriaca, il massimo campionato nazionale. Sembra ...