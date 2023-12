Pornhub nella lista nera | il sito web sotto sorveglianza dell’Ue

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 La Commissione europea ha inserito i siti web per adulti, Stripchat e XVideos tra le grandi piattaforme digitalinell’ambito del Digital Services Act (Dsa). Lo annuncia il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. Per queste piattaforme varranno “obblighi più rigidi”, ricorda Breton, evidenziando che “creare un ambiente online più sicuro per i nostri figli è una priorità di applicazione del Dsa”. Accanto alle big Google, Apple, Facebook, Amazon, X e TikTok e ad altre tredici piattaforme considerate regine del mercato digitale, ciascuna con più di 45 milioni di utenti attivi nell’Ue, i tre siti di materiale video pornografico saranno soggetti a norme più severe per garantire in particolare che mettano in atto le salvaguardie necessarie per la tutela dei ...