Pomigliano | approvato il bilancio di previsione prima della scadenza del 31 dicembre

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Per lavolta il Consiglio Comunale did’Arco approva ild’Arco – Il Consiglio comunale did’Arco haoggi ildi2024-2026. È lavolta che l’approvazione avvienedel 31e con 11 giorni di anticipo. Lo strumento finanziario prevede un movimento complessivo su triennio di circa 127 milioni di euro, in entrata e uscita, di cui 40 milioni di euro per l’annualità 2024. Ladel risultato di gestione al 31di quest’anno è di circa 9 milioni ...