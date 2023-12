Pomezia | Babbo Natale giù dalla torre di Piazza Indipendenza | programma e orario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Prosegue la rassegna degli eventi natalizi a. Sabato prossimo, per la gioia dei bambini, scenderàcivica. Per l’occasione saranno distribuiti i doni ai presenti. “Magie di2023“,scendediIndipedenza. Appuntamento da non perdere nel prossimo fine settimana, il weekend prima di, con un evento dedicato alle famiglie e in particolar modo ai più piccoli.2023(ilcorrieredellacitta.com)Il 23 dicembrescenderà – letteralmente – giùcivica, in uno spettacolo all’insegna di ...