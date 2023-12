Politiche ambientali Ue | la valutazione EEA | a che punto siamo con gli obiettivi 2030

In 6 mesi ne sono morti 7. Un tasso di mortalità - secondo il Wwf - troppo elevato per essere ricondotto totalmente a dinamiche naturali. Il sospetto è che ci siano delle responsabilità gravi. «Il clima di impunità legata alla “copertura politica” che alcune forze politiche stanno garantendo a cacciatori/bracconieri - la mancanza di azioni di contrasto e l’incertezza normativa stanno determinando una situazione del tutto fuori controllo». Che fare? L'organizzazione ambientalista ha ipotizzato una road map

In molti casi, come per F36 e gli ultimi due orsi rivenuti morti ieri in Val di Non, si è ancora in attesa di conoscere i risultati delle indagini ... (iodonna)