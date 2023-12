Poggioreale | sorpreso con la droga | arrestato un 25enne

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)con la. La Polizia di Stato trae in arresto unnapoletano con precedenti di polizia Nella serata di lunedì, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Matha, hanno controllato un soggetto a bordo di un ciclomotore che è era in possesso di due stecche di hashish. Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove, in uno scantinato, hanno rinvenuto altre 4 stecche e 5 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 64 grammi, 35 involucri di cocaina del peso di circa 19 grammi, diverso materiale per il ...