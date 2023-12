Pogba | accolta l'istanza di rinvio | processo a data da destinarsi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Si allungano i tempi per il caso Paul. I legali del centrocampista della Juventus, sospeso in via cautelare per doping dallo scorso 11...

Pogba, rinviato il processo: richiesta dei legali accolta

I legali di Paulhanno formulato istanza per chiedere il rinvio della data del processo per doping trovando accoglimento. La richiesta prevede che la prima udienza non avvenga prima del 15 febbraio . Dunque in ...

Rimandata l'udienza a non prima del prossimo 15 febbraio. Si allungano i tempi per il centrocampista della Juve ...

