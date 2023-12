Pillola contraccettiva maschile | iniziano le prime sperimentazioni | coinvolti 16 volontari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)ledel primo contraccettivo non ormonale. Lo studio di fase 1 coinvolgerà 16, per valutare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica. Lo ha annunciato l’azienda statunitense YourChoice Therapeutics, che ha cominciato a somministrare il farmaco – al momento identificato con la sigla Yct-529 – adi sessoin un trial clinico. Gli studi preclinici, finanziati in parte dai National Institutes of Health, hanno dimostrato che Yct-529 è efficace al 99% e reversibile al 100%, senza effetti collaterali. Per arrivare a Yct-529 ci sono voluti 2 decenni di studi, condotti dagli scienziati dell’Institutes for Therapeutics Discovery and Development, guidato da Gunda Georg, professoressa all’Università del Minnesota, che ha ...