Piazza di Spagna – Inaugurato Presepe pinelliano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È statoquesta mattina adiil tradizionaleromano. A scoprire la natività sono stati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi. Ilè una delle tradizioni romane legate al Natale. Fu realizzato in legno e cartapesta dal Comune di Roma, per la prima volta, nel 1965 accogliendo le statue dello scultore Antonio Mazzeo, in una scenografia progettata dal pittore romano Angelo Urbani del Fabbretto, e realizzata dallo scenografo dell’Opera Vincenzo Confidati. L’ambientazione è quella della Roma papalina dell’800, più volte rappresentata nei quadri del pittore Bartolomeo Pinelli. Per questo ilassunse l’aggettivo di ...