Piangevo disperato con mia moglie | Napoli | il dramma di Lozano con Gattuso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Se il Psv è in testa al campionato con vantaggio con un vantaggio di 10 punti sul Feyenoord, è anche merito di Hirving. Dopo l'addio in estate al, il 28enne attaccante messicano è ora al centro del gioco del tecnico Peter Bosz, mettendo assieme finora 14 presenze con 5 reti e 2 assist, oltre a ritrovare fiducia nel club dove era esploso al suo arrivo in Europa nel 2017. In una recente intervista, ha anche detto di aver chiuso nella maniera più meravigliosa possibile l'esperienza in Campania con l'arrivo dello Scudetto, sebbene in precedenza le cose in azzurro con misternon fossero andate per il meglio.: “Mi è costato molto parlare a, il primo anno non parlare con lui” Proprio, con la gestione dell'ex tecnico del Milan, finì ai ...