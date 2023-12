Percy Jackson e gli Dèi dell’Olimpo | la recensione | nel nome di Perseo | ma in serie

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ladie gli Dèi dell'Olimpo, il nuovo adattamento a episodi della saga di libri best-seller di Rick Riordan dal 20 dicembre su Disney+ con appuntamento settimanale, che funziona per i giovani protagonisti scelti e per le citazioni alla mitologia greca. Ci sono varie saghe, soprattutto fantasy o comunque di genere, che per un motivo o per un altro non hanno avuto il successo sperato al cinema, rimanendo composte da soli due film o comunque con un franchise monco. Tra questi titoli sfortunati possiamo annoverare sicuramente, l'eroe giovane letterario nato dalla penna di Rick Riordan, protagonista della saga di libri best-seller della Disney Hyperion. Dopo i due film con protagonista Logan Lerman, Il ladro di fulmini (2010) e Il mare dei mostri (2013), adattamenti dei ...