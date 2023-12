Perché questi genitori hanno imposto di non fare regali di Natale alle figlie

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è il momento dell’anno preferito dai bambini per ricevere doni, mentre spesso per iè solo un’altra occasione in cui spendere soldi per giocattoli di cui probabilmente i figli si stuferanno dopo poco tempo e per capire come riorganizzare la casa per far spazionuove cose regalate. Anche per questo una coppia inglese ha deciso, in un gesto deciso a favore dell’ambiente, di non regalare nulla ai figli questo; la scelta potrebbe sembrare insolita, ma Dinah Van Tulleken, fashion editor, stylist e art director ne ha spiegato le ragioni in prima persona in un articolo scritto per il Daily Mail, in cui ha posto l’accento sul crescente problema ambientale legato allo spreco di plastica generato dai giocattoli quasi mai utilizzati. “Io e mio marito abbiamo deciso di non comprare nulla per nessuno – ...