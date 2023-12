Perché la Commissione UE ha aperto una procedura legale contro X

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il tempo di fare un’uscita sull’Unione Europea dal palco di Atreju (non l’unica dell’ultimo periodo, in verità) ed Elon Musk si trova ad affrontare l’ennesima grana che espone X di fronte a unaavviata dallaEuropea. Oggetto di questaè una presunta violazione del social network di proprietà di Elon Musk in riferimento al Digital Services Act, in particolare a quella parte del corpus legislativo europeo che affronta in maniera completa il rischio della diffusione della disinformazione e del disordine informativo in generale attraverso le piattaforme social. Oggetto del contendere, la pubblicazione – su X – di alcune fake news relative al conflitto Israele-Hamas, scoppiato il 7 ottobre scorso. Ora, Musk dovrà affrontare unaUEX, ...