Perché è meglio che Meghan Markle non scriva un’autobiografia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quando il principe Harry etacciono c’è da stare all’erta. Spesso, infatti, dietro all’apparente silenzio dei Sussex, si nasconde un imminente colpo di scena. Un colpo di scena che, in questo periodo, è più che probabile: essendo i Duchi, in quanto a consenso pubblico, in caduta libera – nemmeno l’uscita del libro-bomba Endgame, con la rivelazione, all’interno dei nomi dei due presunti royal razzisti, è servita a risollevarli – non sorprenderebbe se la coppia tirasse fuori qualche asso dalla manica. Uno su tutti, l’autobiografia di. L’autobiografia disarà la prossima mossa dei Sussex? Come si legge sul Mirror, sembra chesia pronta a ...

Protestare, un vizio da perdenti. Ma la Juve non fa eccezione, e la sanzione ad Allegri lo dimostra

... in pubblico non lo fanno quasi mai, dicono per stile), ma in privato, o, nel chiuso degli ... Ciò che la Juve non è stataha vinto spesso. E non vorrebbe essere se non accade più.

Varriale: «Vogliamo concludere al meglio l'anno perchè da Gennaio inizia un altro campionato» Lazio News 24