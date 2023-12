Perché conviene subito l’aggiornamento iOS 16 7 4 su vecchi iPhone

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Periodo pre-natalizio denso di rilasci per Apple.iOS 16.7.4 è giunto nelle scorse ore, affiancandosi a quello “più blasonato” iOS 17.1.2 pensato per i dispositivi più recenti. Imelafonini non supportati dal più recente iOS 17 possono ora beneficiare di un update minore, che pone tuttavia rimedio ad un problema non certo trascurabile relativo alle applicazioni. L’update iOS 17 è stato pensato perXS, XS Max,XR,SE nel modello 2020 e tutti i dispositivi Apple successivi. Gliprecedenti sono rimasti fermi al firmware iOS 16 ed è proprio per loro che ora è in distribuzione il pacchetto 16.7.4. Quest’ultimo si è reso necessario per un problema con le app di sistema sui telefoni. Fin ad ora, si è rischiato di incorrere nella seguente ...