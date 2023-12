(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ancoraed espulsione per il difensore del Porto:ha colpito all'con una "

Nuovo cartellino rosso diretto per Pepe , in Sporting- Porto : manata ad un avversario e applausi ironici all’arbitro A 40 anni Pepe perde il pelo ... (calcionews24)

Pepe ci ricasca, manata al volto di un avversario e rosso diretto

Il riferimento è alla recente espulsione con rosso diretto rimediata da, il quale nel match contro lo Sporting ha rifilato una manata in pieno volto a Matheus Reis. Per non farsi mancare nulla, ...

Pepe ci ricasca, manata al volto di un avversario e rosso diretto

Ancora rosso diretto ed espulsione per il difensore del Porto: Pepe ha colpito al volto l'avversario con una "manata" ...

Le aperture portoghesi - Lo Sporting Lisbona vuole il titolo: pronti tre innesti a gennaio

Le aperture portoghesi di mercoledì 20 dicembre 2023: A Bola "Plano para atacar o titulo". Il quotidiano A Bola in prima pagina si è.