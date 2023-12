People from Cecchetto | il documentario sul talent scout in onda su Rai 1

People From Cecchetto stasera su Rai 1 : anticipazioni e interviste ai personaggi scoperti dal talent scout stasera su Rai 1 in prima serata va in onda People From Cecchetto, il documentario con protagonisti i personaggi scoperti dal talent scout dello ... (movieplayer)

People from Cecchetto stasera su Rai1 : ospiti e voce narrante People from Cecchetto è uno speciale di Rai Documentari in onda alle ore 21,30 su Rai 1 il 20 dicembre 2023. Il documentario racconta la vita e la ... (ascoltitv)

"People from Cecchetto" - il docufilm stasera in tv : anticipazioni e ospiti Oggi, 1 2023, dalle 21.30 su Rai 1 va in onda, in prima visione tv, il docufilm "People from Cecchetto". Si tratta di un ritratto a tutto tondo su ... (europa.today)