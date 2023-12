Pedro Alonso conquista Roma e ci racconta il suo Berlino

Berlino e Al Bano: è subito Felicità per lo spinoff della 'Casa di carta' al Pincio

Il 29 dicembre arriva 'Berlino' la serie spinoff de 'La casa di carta' che ha per protagonista il fratello del professore, l'impresentabile come lo definisce il suo stesso attore,. Per l'occasione un bagno di folla a Roma, alla Terrazza del Pincio dove la sorpresa per i fan è stato l'arrivo di Al Bano. Il pubblico si è cimenttato in un karaoke proiettato a tutto ...

Pedro Alonso a Roma, 'Berlino si è meritato lo spin-off' Agenzia ANSA