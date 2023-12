Paura per il portiere del Newcastle | rischia di essere aggredito da un tifoso

Con la conclusione del 2023 si avvicina ormai a grandi passi la stagione 2024 del grande Tennis internazionale. C’è un evento in particolare che gli ... (metropolitanmagazine)

PSG - paura per il portiere Letellier : sequestrato in casa con la famiglia

Notte di paura per Alexandre Letellier, portiere del PSG: sequestrato in casa la notte assieme alla compagna e i due figli Notte di paura per ... (calcionews24)