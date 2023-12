Patto sui migranti con fregatura | la Ue ci aiuterà in caso di crisi Ma dichiararla sarà difficilissimo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ?Tre anni di negoziati, partiti dopo l’incendio del campo profughi di Lesbo nel 2020. Ora l’Ue ha un accordo su immigrazione e asilo, ma ci sono più controlli (anche sui bambini dai 6 anni) che obblighi di solidarietà verso i paesi di frontiera come l’Italia: solo in stato di emergenza, ma non ci sono criteri oggettivi per dire che c'è