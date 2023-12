Patto migranti e asilo | c’è l’accordo in Ue sulle nuove regole Piantedosi | “Successo italiano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo informale sulsuie l’, un insieme di cinque regolamenti proposti dalla Commissione lo scorso giugno per governare l’immigrazione irregolare. Il pacchetto di leggi disciplina a livello Ue tutte le fasi della gestione del fenomeno: lo screening all’arrivo, il rilevamento dei dati biometrici, le procedure per la presentazione delle domande di, leper determinare quale Stato sia responsabile della presa in carico di una domanda, la cooperazione e tra gli Stati membri e la gestione delle situazioni di crisi. L’obiettivo è rendere più efficace il sistema europeo die aumentare la solidarietà tra i 27, consentendo di alleggerire il carico sui Paesi di primo approdo (tra cui l’Italia). Nelle ...