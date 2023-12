Patto di stabilità | l’Ue trova l’accordo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Bruxelles, 20 dicembre 2023 – Il Consiglio Economia e Finanza “ha concordato un nuovo quadro di governance economica che garantiscae crescita, con regole che siano equilibrate, realistiche, pronte per le sfide presenti e future“. Lo annuncia la presidenza spagnola del, al termine dell’Ecofin in videoconferenza. “Sono felice che, dopo una lunga discussione e difficili negoziati, ora abbiamo raggiunto un buon accordo sulle regole fiscali del. È importante che queste regole forniscano una base solida per i bilanci nazionali e che tutti le rispettino. Questo è il punto interesse comune di tutti gli Stati membri”. Lo dice la ministra delle Finanze olandese Sigrid Kaag. “Per i Paesi Bassi – continua – è fondamentale che con questo accordo si proceda verso una riduzione del debito ambiziosa e sostenibile. Questo accordo ...