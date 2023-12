Patto di Stabilità | Calenda | Vittoria della Germania su tutta la linea

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Nella propostacommissione ci saranno limiti automatici numerici quantificati alla discesa del deficit e del debito, con conseguenti multe automatiche. Unasu tutti pronti. Ladarà tre anni di bonus, in cui si applicherà questoin forma più lieve. Ma poi entrerà pienamente in vigore. Questo è il modo in cuiu noi facciamo sempre politica estera: lapensa ai prossimi cinque anni, noi ai prossimi cinque mesi. Se continuiamo così, l'Italia verrà sempre fregata sui tavoli internazionali " lo ha detto il leader di Azione Carlo, a margineconferenza " Associazione Socialist Liberale", organizzata da Azione in Sala Nassirya. Fonte: ...