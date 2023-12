Partecipazioni Statali | balzo del fatturato | 466 | 3 mld di euro +183 Utili per 19 | 9 mld +7 | 9

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le 40 società industriali e di servizi controllate dallo Stato, attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mostrano bilanci positivi e buone prospettive di crescita, mente si delinea una gestione più dinamica, con ipotesi di riorganizzazioni e dismissioni, da parte dell’azionista pubblico. Il lorocomplessivo è stato di 466,3 miliardi, in aumento di 183 miliardi di(+64,6%); glisi attestano su 19,9 miliardi, in miglioramento di 7,9 miliardi di; i debiti ammontano a 212,1 miliardi, in crescita di 18,1 miliardi (+9,38%); i dipendenti sono 474.760. E’ quanto evidenzia la quinta edizione del “Rapporto sui bilanci delle Società partecipate dallo Stato 2017-2022” realizzato dal Centro Studi CoMar, nel confronto tra fine 2022 e 2021; con le previsioni sul 2023 che confermano il ruolo da ...