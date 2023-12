Parliamo di Vigoressia | dati alla mano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quando si parla di Disturbi del comportamento alimentare (DCA) non è insolito fare riferimento alle categorie di anoressia, bulimia o, al massimo, binge eating disorder. Ebbene, oltre a queste tre categorie ne esistono molte altre, tra cui la. Cosa significa “”? La, più formalmente nota come dismorfia muscolare, è una forma di dismorfia corporea che si manifesta con l’ossessione per l’immagine corporea, in particolar modo per il tono muscolare e la massa magra. Si aggiunge a ciò, quasi come naturale conseguenza, un’ossessione anche per l’allenamento e le diete ipocaloriche e iperproteiche. Chi soffre di dismorfia muscolare, o, crede di essere piccolo e magro, nonostante sia tipicamente o addirittura insolitamente muscoloso. Come altre forme di dipendenza ...