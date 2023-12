Panettoni artigianali con etichettatura irregolare | sequestri e sanzioni in due attività dell’Agro

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Frignano/Gricignano di Aversa. Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise sono in questi giorni impegnati, nel territorioAversano, ad eseguire controlli sulla commercializzazione dei prodotti da forno natalizi. In duecommerciali sono state accertate irregolarità gravi in materia diche hanno reso necessario procedersi al sequestro amministrativo dei prodotti esposti per la vendita e ad elevare ai relativi trasgressoriamministrative per euro 6000 cadauno. In particolare, in comune di Frignano (CE), presso una locale pasticceria, sono stati rinvenuti nr. 40 prodotti da forno dal peso di 1 kg cadauno (tipo), che recavano un’etichetta incompleta per assenza delle informazioni ...